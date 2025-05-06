Фридрих Мерц не набрал нужного числа голосов в бундестаге для избрания канцлером Германии

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не набрал необходимого количества голосов для избрания канцлером Германии.

В первом туре голосования в бундестаге Мерц получил 310 голосов «за» и 307 голосов «против» при необходимом большинстве в 316 голосов, пишет Focus.

В таком случае, как отмечает Focus, бундестаг может избрать канцлера в течение 14 дней после голосования. Количество попыток избрания может быть любым, но кандидату для победы все равно необходимо набрать 316 голосов.

Если в течение этого двухнедельного срока Мерцу (или кому бы то ни было еще) не удастся этого сделать, то проводится еще одно, заключительное голосование. Если и в этом голосовании никто не получит 316 голосов, то в дело вступит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он может либо назначить канцлером того, кто занял первое место в заключительном голосовании (независимо от числа голосов), либо распустить бундестаг и назначить повторные выборы.

Следующее голосование бундестаг может провести 7 мая, отмечает Reuters. По данным Tagesschau, на этот день уже назначено новое голосование.

После досрочных выборов в парламент в конце февраля 2025 года, по итогам которых консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз) занял первое место, 69-летнего Фридриха Мерца называли будущим канцлером ФРГ.

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