В Вологодской области открыли второй памятник Сталину

В поселке Кадуй Вологодской области открыли бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте КПРФ, областное отделение партии которой стало инициатором установки памятника.

Бюст установили возле краеведческого музей рядом с памятником Владимиру Ленину. В сообщении говорится, что местные власти «не стали чинить препятствий» в установке памятника.

«Далеко не каждый день в России открываются памятники Иосифу Виссарионовичу, и очень хорошо, что в Вологодской области их уже два. Это важно для молодежи — как повод интересоваться историей своей страны, коммунистическим движением. Важно и для старшего поколения — как еще один символ признания заслуг людей, превративших нашу страну в великую державу. Сталин сегодня — символ Победы, который никто и никогда не сможет вычеркнуть из истории», — заявил на открытии депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев.

В конце 2024 года в Вологде открыли памятник Сталину на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин жил во время ссылки в 1911-1912 годах. На открытии выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который заявил, что установка памятника Сталину — это «шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому». С предложением установить памятник Сталину выступило местное отделение КПРФ.

По данным на 2023 год, в России установлены более 100 памятников Иосифу Сталину.