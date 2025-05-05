В Махачкале произошла перестрелка с участием полицейских. Погибли трое сотрудников ГИБДД

В Махачкале двое человек напали на патруль ДПС, открыв по нему стрельбу. Об этом сообщили РИА Дагестан, а также близкие к силовикам телеграм-каналы «112», Mash и Baza.

Обновление. В МВД Дагестана заявили, что перестрелка произошла в 14:20 по местному времени. По предварительным данным, в результате нападения погибли трое полицейских. Нападавшие скрылись на служебном автомобиле, их ищут. Позже в МВД сообщили, что двое нападавших убиты. Сколько всего человек участвовало в нападении, не уточняется. В Минздраве Дагестана заявили, что в результате перестрелки пострадала 17-летняя девушка. Кроме того, госпитализированы двое полицейских. Всего пострадали семь человек.

По данным РИА Дагестан, погибли трое сотрудников полиции. Нападавшие скрылись с места на угнанном служебном автомобиле. В городе объявлен план «Перехват».

Baza пишет о двух погибших полицейских. Телеграм-канал уточняет, что перестрелка произошла на улице Тагирова.

Факт перестрелки подтвердили ТАСС в администрации Махачкалы. Там заявили, что правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Глава Дагестана Сергей Меликов вскоре заявил, что сотрудник МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. По его словам, есть пострадавшие. Других подробностей он не сообщил, попросив при этом не снимать и не выкладывать в интернете фото или видео произошедшего.