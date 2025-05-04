В Румынии началось голосование в первом туре президентских выборов, сообщает «Би-би-си».

Участки открылись в 7 утра по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 21 часа. В списках для голосования — 11 человек.

Первое место опросы отдают ультраправому евроскептику Джордже Симиону. Его основные конкуренты — мэр Бухареста Никушор Дан и Крин Антонеску, которого поддерживает правящая парламентская коалиция.

Согласно опросам, маловероятно, что кто-то из кандидатов наберет более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Второй тур выборов пройдет 18 мая.

Это вторая попытка провести президентские выборы в Румынии за последний год. Предыдущее голосование прошло в ноябре 2024 года; первое место занял ультраправый политик Кэлин Джеорджеску, но спецслужбы обвинили его в манипуляциях общественным мнением в соцсетях и заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России». После этого Конституционный суд полностью отменил результаты выборов.

В марте ЦИК Румынии, а затем и суд отказали Джероджеску в праве снова выдвигать свою кандидатуру.

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