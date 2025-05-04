Путин выразил надежду, что России «не потребуется» применять ядерное оружие в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала полномасштабной войны у России «не было необходимости» применять ядерное оружие, и выразил надежду, что это не потребуется и в дальнейшем.

Эти заявления Путин сделал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир вечером 4 мая.

Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять [ядерное] оружие, о котором вы сейчас сказали — и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в Москве неоднократно допускали, что при определенных обстоятельствах могут применить ядерное оружие. Помимо прочего, Россия пересмотрела ядерную доктрину, а также разместила боеголовки на территории Беларуси. Запад и Украина обвиняли Россию в «ядерном шантаже».

В 2024 году крупные американские СМИ писали, что в первый год войны власти США серьезно рассматривали угрозу ядерного удара РФ по Украине и разрабатывали ответный план действий.

Читайте также

Российские власти пугают Запад учениями с тактическим ядерным оружием. Но ничего нового в таких учениях нет — просто раньше они проводились без информационных атак Почему Кремлю так важно заставить Запад поверить в риск ядерной эскалации?

Читайте также

Российские власти пугают Запад учениями с тактическим ядерным оружием. Но ничего нового в таких учениях нет — просто раньше они проводились без информационных атак Почему Кремлю так важно заставить Запад поверить в риск ядерной эскалации?