Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, но отметил, что сейчас США близки к договоренностям только с одной из сторон войны.

Я действительно считаю, что мы близки к этому [к соглашению] с одной стороной и, возможно, не так близки с другой. Я бы не хотел говорить, с кем именно мы ближе.

Трамп отказался прямо ответить на вопрос, когда именно он прекратит посреднические усилия, если в ближайшее время они не принесут результата. Он лишь отметил, что однажды «настанет момент, когда я скажу: „Окей, продолжайте, продолжайте быть глупыми“», после чего США выйдут из переговоров.

Президент США также выразил мнение, что достижение мирного соглашения может оказаться невозможным из-за «огромной ненависти» между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп в последние дни начал все чаще выступать с критикой Путина — в частности, на фоне непрекращающихся ракетных атак ВС РФ он предположил, что Путин, «возможно, не хочет останавливать войну». Американские СМИ писали, что позиция американского президента, который раньше чаще обвинял Украину в нежелании двигаться навстречу миру, изменилась после встречи с Зеленским в Ватикане на похоронах папы Римского.

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