«Все может случиться, но все будет замечательно». Трамп допустил рецессию в экономике США

Президент США Дональд Трамп заявил 2 мая в интервью NBC News, что, по его мнению, в американской экономике может произойти , но его это не беспокоит.

«Все может случиться, но я думаю, что у нас будет величайшая экономика в истории нашей страны», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли произойти рецессия.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе «все будет замечательно», даже если в «переходный период» в экономике страны ненадолго произойдет рецессия.

NBC News отмечает, что заявление прозвучало в том момент, когда аналитики с Уолл-стрит все больше беспокоятся, что США могут столкнуться с рецессией из-за изменения тарифной политики Трампа.

В ответ на это президент США сказал: «Некоторые люди на Уолл-стрит говорят, что у нас будет величайшая экономика в истории. Почему бы вам не поговорить о них? Многие на Уолл-стрит говорят, что это будет величайший экономический подъем в истории».

Дональд Трамп не впервые говорит о том, что в экономике США может ненадолго произойти рецессия. После того, как он сделал аналогичное заявление 9 марта, американский рынок упал, а акции крупнейших компаний снизились, сильнее всего подешевели бумаги Tesla — за день на 15%.