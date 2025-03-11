Американский рынок акций упал после того, как Трамп не исключил возможность рецессии в США

Заявление президента Дональда Трампа, не исключившего уход экономики США в рецессию, вызвало падение американского фондового рынка, пишут Bloomberg и Reuters.

В интервью Fox News 9 марта Трампа спросили, ожидает ли он рецессии американской экономики в 2025 году. Президент США не стал прямо отвечать на этот вопрос. По его словам, американскую экономику может ждать «переходный период», так как то, что делает новая администрация, «очень масштабно».

Выступление Трампа напугало фондовый рынок, отмечают агентства. Индекс Nasdaq 100 упал на 3,8% по итогам торгов 10 марта, а совокупная капитализация акций компаний, входящих в индекс Nasdaq 100, за день снизилась более чем на один триллион долларов.

Одни из самых серьезных потерь понесла Tesla, которая подешевела за день на 15,4%. Nvidia подешевела на 5,1%. У остальных крупнейших компаний (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft) потери примерно на этом же уровне или меньше.

The Bell отмечает, что рынок больше всего беспокоят торговые войны, спровоцированные решением Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики, а также увеличить их для Китая. Согласно прогнозу Института мировой экономики Петерсона, который приводит издание, пошлины Трампа на импорт обойдутся американцам в среднем в 1200 долларов в год в виде дополнительных расходов. Йельский университет прогнозирует этот показатель еще выше — от 1600 до 2000 долларов в год.

Как напоминает Reuters, Трамп еще 2 февраля признал, что введенные им пошлины на импорт иностранных товаров могут вызвать «краткосрочную боль» для американцев. В свою очередь министр торговли Говард Лютник отрицает, что США ждет рецессия. Он считает, что цены на иностранные товары в США повысятся, но на американские — снизятся.

В начале марта 2025 года Трамп ввел пошлины в 25% на импорт всех товаров из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на поставки из Китая — с 10% до 20%. По утверждению Белого дома, это приведет к получению дополнительных доходов в федеральный бюджет, что должно помочь Трампу провести обещанное им избирателям снижение налогов, а также даст импульс американской промышленности и устранит несправедливые торговые практики.

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