Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по Сирии в ночь на 3 мая, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ. Под удар попали военные объекты, склады и инфраструктура ракетных установок.

Израиль нанес авиаудары в районе Дамаска, в провинциях Хама, Латакия и Дераа, сообщило сирийское агентство SANA. По его данным, в Харасте под Дамаском погиб один человек, в Хаме ранены четверо.

В провинции Латакия расположена российская авиабаза Хмеймим. Во время атаки ЦАХАЛ российские самолеты ненадолго взлетали с авиабазы.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, расположенный в Лондоне, сообщил, что Израиль нанес по Сирии более 20 ударов. В организации назвали атаку самым крупным нападением Израиля на Сирию в 2025 году.

Израиль уже во второй раз на этой неделе нанес авиаудары по Сирии. Ранее ЦАХАЛ атаковал цель возле президентского дворца в Дамаске, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 2 мая. Он заявил, что это сигнал новым властям Сирии, что Израиль не допустит угроз для общины друзов, живущих в Сирии.

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