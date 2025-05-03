Госдеп США разрешил предоставить Украине услуги по обслуживанию истребителей F-16 на 310 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил контракт на предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов, сообщает Reuters, ссылаясь на Пентагон.

Речь идет о предоставлении учебно-тренировочных услуг и сопутствующего оборудования для поддержки самолетов F-16, заявило Агентство сотрудничества в области безопасности министерства обороны США, пишет «Интерфакс-Украина». Контракт может включать в себя в том числе летную подготовку, отмечает Reuters.

В заявлении Пентагона говорится, что основными подрядчиками станут Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems и AAR Corporation.

Администрация президента США Дональда Трампа в конце апреля впервые за время его второго президентского срока одобрила продажу Украине продукции оборонного назначения. Речь шла о поставках от частных компаний (Direct Commercial Sales) на сумму от 50 миллионов долларов.