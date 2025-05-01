Нетаниягу: в Израиле задержали 18 подозреваемых в поджогах, которые привели к лесным пожарам

Власти Израиля задержали 18 человек по подозрению в поджогах, связанных с лесными пожарами в окрестностях Иерусалима, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу. По его словам, один из подозреваемых был задержан прямо на месте поджога.

При этом, как отмечает The Times of Israel пожарно-спасательная служба Израиля заявила, что причина масштабных пожаров пока не ясна.

По данным Еврейского национального фонда («Керен Каемет ле-Исраэль»), в результате пожаров, которые начались утром 30 апреля и продолжаются до сих пор, вокруг Иерусалима уничтожено около двух тысяч гектаров земельных угодий. Почти полностью выгорел национальный парк «Канада» вблизи города Бейт-Шемеш.

Тушение пожаров продолжается. При этом дороги, закрытые накануне, включая шоссе 1, разблокированы. Жителям разрешили вернуться в часть населенных пунктов, которые вчера были эвакуированы из-за огня. 1 мая в Израиль должна прибыть международная помощь.

пожары в израиле

В Израиле масштабные лесные пожары Несколько общин эвакуированы, перекрыта главная автодорога страны. Есть подозрения в поджогах

пожары в израиле

В Израиле масштабные лесные пожары Несколько общин эвакуированы, перекрыта главная автодорога страны. Есть подозрения в поджогах