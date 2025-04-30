В Израиле масштабные лесные пожары Несколько общин эвакуированы, перекрыта главная автодорога страны. Есть подозрения в поджогах

Сотрудники служб безопасности и спасатели работают в районе Латруна в центральном Израиле. 30 апреля 2025 года Oren Ben Hakoon / Reuters / Scanpix / LETA

Жителей центральных и южных районов Израиля призвали эвакуироваться на фоне распространения 30 апреля лесных пожаров, сообщает The Jerusalem Post. Город Эльад частично эвакуирован из-за пожаров, угрожающих его восточной окраине. Несколько пожаров продолжаются на окраинах Иерусалима.

Людей эвакуируют с автодороги рядом с городом Бейт-Шемеш в центральном Израиле Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

Часть дорог в стране перекрыта. В их числе Шоссе 1 — главная автомагистраль Израиля, которая соединяет Тель-Авив и Иерусалим. Пожарные и спасатели эвакуировали водителей. Другие автомобилисты бросили машины на дороге, спасаясь от огня. Израильские железные дороги приостановили движение поездов, в том числе между Иерусалимом и Модиином, из аэропорта Бен-Гурион в Иерусалим, а также в районе Ашдода.

В национальной медицинской службе Маген Давид Адом (МаДА) сообщили, что в результате пожаров в районе Иерусалимских гор госпитализированы не менее 13 человек. В частности, в больницах оказались две беременные женщины и два младенца. В основном у пострадавших ожоги или отравление угарным газом. Еще 10 человек обратились за помощью к врачам скорой помощи, но госпитализация им не потребовалась.

Самолет тушит один из пожаров в лесу рядом с Иерусалимом Mahmoud Illean / AP / Scanpix / LETA

Пожарные неподалеку от Латруна Sinan Abu Mayzer / Reuters / Scanpix / LETA

В тушении пожаров участвуют 119 пожарных расчетов, 10 пожарных самолетов и вертолет. К борьбе с огнем также привлекли полицию, военных и волонтеров. Власти Израиля обратились за международной помощью как минимум к пяти странам: Греции, Болгарии, Хорватии, Италии и Кипру. Ожидается, что она прибудет 1 мая. Обсуждается также помощь других стран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу направляется в район пожаров. По всей стране отменяют мероприятия ко Дню независимости.

Глава пожарно-спасательной службы Иерусалима Шмулик Фридман заявил, что пожары могут оказаться крупнейшими в истории Израиля. По его словам, возгорание, начавшиеся утром в районе Месилата Циона, из-за ветра распространилось на запад, но затем изменило направление и стало распространяться на восток. Вечером пожарные ожидают усиления ветра до 25 — 28 метров в секунду. Ситуацию также усугубляет сильная жара.

На вопрос о причинах Фридман ответил: «В настоящее время мы не знаем, что стало причиной пожара, у нас нет абсолютно никаких идей, и мы пока не занимаемся этим».

Предполагается, что причиной некоторых пожаров могли стать поджоги. Телеграм-каналы, связанные с террористической группировкой ХАМАС, распространили призывы устраивать поджоги в Иерусалиме и на Западном берегу, пишет The Jerusalem Post. По данным телеканала N12, трое подозреваемых были арестованы по подозрению в том, что они устроили поджоги в лесах вокруг Иерусалима и в центральных районах Израиля.

Полиция сообщила о задержании 50-летнего жителя Восточного Иерусалима, подозреваемого в поджоге. При нем нашли зажигалку, вату и «легковоспламеняющиеся материалы». Неясно, входит ли он в число задержанных, о которых сообщил N12.

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК участвует в расследовании пожаров в районе Иерусалима и помогает полиции в поиске лиц, которые могли стать причиной некоторых пожаров.