«Проект»: в первые недели войны из России уезжали 49 богатейших бизнесменов

Каждый четвертый бизнесмен из списка богатейших россиян уезжал из страны в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание «Проект», изучившее данные утечек о пересечении границы.

Согласно исследованию журналистов, накануне и в первые недели войны страну покидали 49 бизнесменов из списка Forbes. Многие из них 24 февраля присутствовали на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, на которой президент призвал представителей бизнеса «работать солидарно» и «отнестись с пониманием к тому, что происходит».

Сразу после этой встречи председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон улетел на Кипр. На следующий день страну покинули основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (уехал в ОАЭ) и бывший акционер «Альфа-банка» Петр Авен (уехал в Италию).

Также в первые дни и недели войны из России уехали основатель «Русагро» Вадим Мошкович, владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, зампредседателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков, бывшие акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман и Герман Хан, председатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Многие — 16 человек — улетели в Объединенные Арабские Эмираты. По пять человек отправились в Швейцарию и Турцию, четверо — во Францию, по трое — на Кипр и в Италию, подсчитало издание.

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Близкий друг Владимира Путина Борис Ротенберг улетел из России за несколько часов до вторжения войска РФ в Украину. Он больше месяца провел в Ницце и вернулся обратно в Россию 4 апреля 2022 года — за четыре дня до попадания в санкционный список Евросоюза.

Его брат Аркадий Ротенберг уезжал из России на время мятежа главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Он улетел в Азербайджан за день до начала бунта, а вернулся на следующий день после его окончания.

Всего с 22 по 26 июня 2023 года из России уезжали 15 участников списка Forbes, в том числе Алексей Мордашов и Роман Абрамович. В дни мятежа Пригожина СМИ сообщали, что, помимо лайнеров бизнесменов, из Москвы улетали два самолета, которые использует Владимир Путин.

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