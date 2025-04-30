«Первый отдел»: за последние полгода более чем 200 адвокатам запретили выезд из России

С октября 2024 года более 200 адвокатов столкнулись с запретом на выезд из России, сообщает «Первый отдел».

Адвокатам запрещают покидать страну из-за поправок в закон о гостайне, позволяющих ограничивать право на выезд для адвокатов, которые ознакомлены со сведениям особой важности или совершенно секретными сведениями.

При этом, как отмечает «Первый отдел», сведения о гостайне могут содержаться не только в делах о госизмене, но и в гражданских и общеуголовных делах.

Поправки в закон «О государственной тайне», регулирующие процедуру оформления допуска к секретным сведениям, вступили в силу в феврале 2024 года. Из нового закона следует, что адвокаты, которые получили такой допуск, не смогут выезжать за границу, а также обязаны сдать свой заграничный паспорт.

С мая 2024 года россияне, имеющие доступ к гостайне или «осведомленные о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», обязаны заранее уведомлять ФСБ и СВР обо всех своих зарубежных поездках. Представители адвокатского сообщества называли новые правила еще одним инструментом давления на защитников фигурантов дел о государственной измене.

Впервые о случае запрета на выезд за рубеж для адвоката, который работал с делом, содержащим гостайну, СМИ сообщали в декабре 2024 года. Тогда государственные агентства ТАСС и РИА Новости утверждали, что этот случай стал «первым и единственным».

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