МВД России объявило в розыск главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко. Об уголовном деле против него ничего не известно

МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко, обратила внимание «Медиазона».

По данным «Медиазоны», Тихона Дзядко добавили в базу розыска МВД не позднее 30 апреля. О возбуждении уголовного дела против него неизвестно. В карточке розыска статья уголовного кодекса не указана.

В октябре 2022 года Минюст объявил Тихона Дзядко «иноагентом», а телеканал «Дождь» в июле 2023 года был объявлен «нежелательным». В том же месяце Головинский районный суд Москвы оштрафовал Дзядко на 35 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

«Медиазона» также отмечает, что в феврале в Останкинский районный суд Москвы поступил административный протокол на Дзядко об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП).

В конце апреля стало известно, что МВД объявило в розыск журналистку и ведущую «Дождя», а также главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту, против которой возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».