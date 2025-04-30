Минфин РФ повысил ожидаемый дефицит бюджета на фоне снижения цен на нефть

Министерство финансов РФ изменило параметры федерального бюджета на 2025 год, повысив дефицит с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП — с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общие доходы федерального бюджета в 2025 году составят 38,5 триллиона рублей — вместо 40,3 триллиона, планировавшихся осенью при подготовке бюджета.

На заседании правительства 30 апреля правительство России одобрило законопроект Минфина о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 года. В сообщении подчеркивается, что показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются.

В Минфине заявили, что прогноз роста ВВП по итогам 2025 года остается без изменений — на уровне 2,5%. Оценка инфляция повышена с 4,5% до 7,6%, прогноз цен на нефть понижен с 69,7 доллара до 56 долларов за баррель. Кроме того, изменен прогноз по курсу рубля — с 96,5 до 94,3 рубля за доллар.

Общие расходы федерального бюджета в 2025 году составят 42,3 триллиона рублей — это на 829 миллиардов больше, чем планировалось при подготовке бюджета. Это увеличение будет полностью профинансировано дополнительными ненефтегазовыми доходами, которые ожидаются на уровне 30,19 триллиона рублей — на 829 миллиардов рублей больше.

РБК и «Коммерсант» отмечают, что корректировка прогнозов связана с падением цен на нефть и укреплением рубля. Согласно прогнозу Минфина, нефтегазовые доходы сократятся с 10,9 триллиона до 8,3 триллиона рублей.

«Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников , обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов», — заявили глава Минфина Антон Силуанов.

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