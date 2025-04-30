Латвия запретила въезд в страну Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу

Российская певица Кристина Орбакайте и музыкант Горан Брегович добавлены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию по соображениям национальной безопасности.

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«Выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе», цитирует LSM заявление Службы госбезопасности (СГБ).

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Оба артиста выступали в Крыму после его аннексии. Брегович, сообщает СГБ, также «публично выражал поддержку стране-агрессору РФ, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны послания», а Орбакайте — «принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды».

У Орбакайте и Бреговича летом были намечены концерты в Латвии. СГБ и МВД, пишет LSM, призывают организаторов мероприятий тщательно оценивать гостей.

В черном списке лиц, которым запрещен въезд в Латвию, находятся многие российские артисты, политики и бизнесмены. Так, в сентябре 2024 года был запрещен въезд стендап-комику Марии Марковой.