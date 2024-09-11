Латвия запретила въезд стендап-комику Марии Марковой перед ее концертом в Риге. Власти страны назвали ее «пропагандисткой с ТНТ»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила российского стендап-комика Марию Маркову персоной нон грата. Об этом министр сообщила в соцсети X.

Марковой запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции. Как отмечает портал Rus TvNet, решение министра иностранных дел не может быть обжаловано.

В своем посте министр назвала Маркову «пропагандисткой российского телеканала ТНТ».

Согласно сайту Марковой, 13 сентября должно было состояться ее выступление в Риге. На сайте сервиса по продаже билетов говорится, что концерт отменен.

Мария Маркова — актриса и стендап-комик, участница передачи «Женский стендап» на ТНТ.