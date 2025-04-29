Обновление. По последним данным украинских властей, в результате атаки российских беспилотников в Днепре погиб один человек, в Харькове — 27 пострадавших.

Российские беспилотники атаковали территории как минимум двух областей Украины — Днепропетровской и Харьковской, сообщили местные власти и украинские СМИ.

В Харькове в результате атаки пострадали 19 человек, рассказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова. Игоря Терехова, атаке подверглись Салтовский, Киевский, Шевченковский и Слободской районы Харькова. В Салтовском районе, по предварительной информации, один из беспилотников упал вблизи медицинского учреждения. В Слободском районе дрон попал в многоэтажный дом.

Власти Днепропетровской области сообщили, что над регионом заметили российские беспилотники, и призвали местных жителей оставаться в укрытиях. Украинские СМИ публикуют изображения с последствиями попадания в Днепре. На фото виден сильный пожар и, возможно, взрыв.