В Харькове в результате атаки российских беспилотников пострадали более 40 человек. В Днепре известно об одном погибшем

Российские войска вечером 29 апреля ударили беспилотниками по Харькову, пострадали более 40 человек.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город атаковали 16 беспилотников, а попадания были по жилым домам, в том числе — многоквартирным; больницам и промышленным предприятиям; пострадала инженерная инфраструктура.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, за медицинской помощью в итоге обратились 45 человек, среди них есть двое детей и беременная женщина. 14 человек получили ранения, пять из них госпитализированы. Еще 31 человек получил острую реакцию на стресс. Терехов говорил, что среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

В результате ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Также в ночь на 30 апреля российские войска атаковали беспилотниками Днепр, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его информации, в результате атаки есть один погибший — 53-летний мужчина. 78-летний местный житель получил ранение, добавил Лысак.