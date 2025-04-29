В Ростове-на-Дону приговорили к срокам до 14 лет пятерых украинцев, обвиненных в создании «террористического подполья» в аннексированном Мелитополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым жителям Мелитополя, обвиненным в подготовке теракта в аннексированном городе, сообщает «Медиазона».

Судья назначил Игорю Горлову и Юрию Петрову по 14 лет лишения свободы, Андрею Голубеву и Александру Жукову — по 12 лет, а Владимиру Зуеву — 11 лет заключения. Первые пять с половиной лет срока они проведут в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Своей вины подсудимые не признали.

Все пятеро обвиняемых, как писали СМИ, были похищены российскими силовиками в Мелитополе в апреле 2022 года. До задержания они практически не знали друг друга. Сначала их держали в подпольных тюрьмах в оккупированном городе, где регулярно пытали и избивали. Затем украинцев вывезли в аннексированный Крым, где оформили задержание и арест, после чего отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Следствие обвинило пятерых жителей Мелитополя в создании «террористического подполья» и планировании теракта. Как утверждалось, они намеревались взорвать заминированный автомобиль возле пункта выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе. По версии обвинения, обвиняемые состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя». Им якобы руководил военнослужащий теробороны Владимир Минко, который переписывался с группой из Запорожья. В материалах дела фигурировали признательные показания обвиняемых. Адвокаты украинцев заявляли, что эти признания были получены под пытками.

Подробнее об этом деле

Пятерых украинцев обвинили в подготовке теракта в аннексированном Мелитополе. Их судят в военном суде Ростова-на-Дону «Русская служба Би-би-си» рассказывает, что известно об этом деле

Подробнее об этом деле

Пятерых украинцев обвинили в подготовке теракта в аннексированном Мелитополе. Их судят в военном суде Ростова-на-Дону «Русская служба Би-би-си» рассказывает, что известно об этом деле