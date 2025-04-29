Советский районный суд Казани приговорил 15-летнего Севастьяна Султанова к году ограничения свободы из-за граффити «Навальный» и «Путин — война и нищета», которые были нарисованы на Вознесенском тракте в городе. Об этом сообщил сам подросток.

Султанова признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ).

Ему запретили в течение года посещать публичные акции, находиться вне дома с 22:00 до 06:00, а также выезжать из города без уведомления. Султанову вернут два телефона, изъятые при обыске. «Честно, очень рад оправдательному приговору по политической статье. Всем спасибо за поддержку», — написал Султанов.

О возбуждении уголовного дела из-за граффити в Казани стало известно в октябре 2024 года. 21 октября соратники Алексея Навального опубликовали фото граффити с именем «Навальный» и фразой «Путин — война и нищета» и подписью: «Протест на улицах Казани от волонтеров штабов». Утром на следующий день сотрудники Центра «Э» задержали 15-летнего Султанова, который, как утверждалось, нарисовал граффити.

Как рассказывал бывший глава штаба Бориса Надеждина в Татарстане Дмитрий Румянцев, подростка доставили в отдел полиции, где он просидел до 19 часов, пока туда не доставили мать, без которой не мог состояться допрос. На допросе Султанов согласился, что нарисовал граффити. «Допросили его, напугали маму там, что с работы уволят, и так далее и тому подобное, записали все это. Он сознался», — сообщал Румянцев. На следующий день дома у подростка прошел обыск, в ходе которого были найдены «вещественные доказательства» и изъяты два телефона.