В Казани сотрудники Центра «Э» 22 октября задержали 15-летнего школьника Севастьяна Султанова, который, как утверждается, нарисовал граффити на Вознесенском тракте, сообщил бывший глава штаба Бориса Надеждина в Татарстане Дмитрий Румянцев.

Он не уточнил, за какие конкретно граффити задержали Султанова. Издание «7×7» обнаружило, что 21 октября команда Навального публиковала фото граффити с именем «Навальный» и фразой «Путин — война и нищета!» и подписью: «Протест на улицах Казани от волонтеров штабов». Журналисты нашли на карте место, где, вероятно, были сделаны фотографии.

Причину задержания Султанова Румянцев не назвал. По его словам, у школьника отобрали телефон и увезли в отдел полиции, где «его запугали и манипулировали тем, что его маму уволят с работы». Государственный адвокат по назначению, как пишет Румянцев, сказал, что «статья тяжелая».

На следующий день после задержания у Султанова, по словам Румянцева, прошел обыск, на котором изъяли вещественные доказательства.

Где находится школьник сейчас — неизвестно.