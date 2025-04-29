В Испании и Португалии восстановили энергоснабжение после того, как обе страны полностью остались без света

Испанский оператор электросетей Red Eléctrica сообщил, что к 6:00 по местному времени (7:00 мск) 29 апреля в Испании восстановили 99% энергоснабжения страны после масштабного отключения электричества, произошедшего накануне. По данным компании, все подстанции в Испании возобновили свою работу, сообщает El Pais.

Наибольшие проблемы, по данным издания, наблюдаются в работе железнодорожного транспорта: сотни человек провели ночь на станциях, ожидая своих поездов.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что постепенно поезда возобновляют движение. В Мадриде заработала половина скоростных пригородных поездов Cercanías, в Каталонии их работа приостановлена. В некоторых других городах, например, в Аликанте, Севилье и Малаге, пригородное сообщение пока не восстановлено, сообщает Sky News.

Метро в Мадриде открылось утром 29 апреля, но одна линия пока не работает. В Барселоне закрыты три линии метро.

В Португалии, где также произошло отключение электроэнергии, как сообщает Reuters, в различных муниципалитетах, в том числе столице страны, Лиссабоне, электроснабжение начало постепенно восстанавливаться вечером 28 апреля. Оператор сети REN сообщил, что все 89 подстанций вернулись в сеть.

Отключение электроэнергии в Испании и Португалии произошло днем 28 апреля. В работе железнодорожного транспорта произошел сбой, сотни авиарейсов отменили, магазины и больницы приостановили свою работу. В обеих странах существенно упал интернет-трафик — на 90% в Португалии и на 80% в Испании. Почему отключилась подача электроэнергии, пока неясно, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что эксперты пока не смогли определить причину, сообщает Bloomberg.

Из-за отключения электричества в Испании удаленные районы Гренландии остались без интернета, телефонной связи, телевидения и радио. Гренландская телекоммуникационная компания Tussass заявила, что потеряла связь со спутниковым оборудованием, расположенным в Испании, пишет Reuters.

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