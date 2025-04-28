В Кремле заявили, что Россия ждет от Украины «сигнала о готовности к прямым переговорам»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева», сообщает «Интерфакс».

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи», — сказал Песков журналистам, упомянув, что в законодательстве Украины прописан запрет на переговоры с Россией. «Пока не видим никаких действий», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Администрация президента США Дональда Трампа, вступившего в должность в начале 2025 года, провела несколько отдельных встреч с российскими и украинским официальными лицами. Трамп заявлял, что его целью является скорейшее прекращение боевых действий в Украине. Американская сторона, как стало известно в конце прошлой неделе, подготовила мирный план, в частности, включающий в себя признание контроля РФ над Крымом.

Читайте также

Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах

Читайте также

Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах