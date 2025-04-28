Сотрудницу «Русского дома», задержанную по делу о вербовке наемников, освободили из СИЗО после встречи посла РФ с главой Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана

Сотрудницу «Русского дома» в городе Ош Наталью Секерину, задержанную Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана по обвинению в вербовке наемников, отпустили из СИЗО.

ТАСС утром 28 апреля сообщил, что мера пресечения изменена с СИЗО на домашний арест всем фигурантам дела о наемничестве.

25 апреля российское госагентство сообщало со ссылкой на источник в спецслужбах Кыргызстана, что решение отпустить фигурантов дела под домашний арест было принято после встречи главы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева с послом России в республике Сергеем Вакуновым.

Фигурантами дела о наемничестве, напоминает РБК, помимо Секериной являются сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин, обозреватель ИА «Регнум» Виктор Васильев и еще один человек, имя которого не раскрывается.

Дело возбуждено по ст. 416 УК Кыргызстана (вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях). Эта статья предусматривает наказание от семи до десяти лет лишения свободы.

Предполагается, что обвинения касаются вербовки в российскую армию.

О задержании сотрудницы «Русского дома» в Оше стало известно 23 апреля. Наталью Секерину задержали 17 апреля, а два дня спустя суд Первомайского района Бишкека санкционировал ее арест. Подробности дела пока не раскрываются.