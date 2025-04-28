Министр обороны Пакистана назвал «неминуемым» вторжение армии Индии в страну

Вторжение армии Индии на территорию Пакистана является «неминуемым», заявил в интервью Reuters министр обороны Хаваджа Асиф.

«Мы укрепили наши силы, потому что это [вторжение] сейчас неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — сказал Асиф.

Хаваджа Асиф отметил, что риторика Индии ужесточается и что пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения. Также власти Пакистана, заявил он, находятся в контакте с Китаем, странами Персидского залива, Великобританией и США.

Асиф не уточнил, почему считает, что вторжение неизбежно и будет ли оно, по его данным, полномасштабным или ограниченным.

Отношения между Индией и Пакистаном оказались на грани войны, после того как 22 апреля в популярном у туристов городе Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир вооруженные боевики убили 26 человек. Ответственность за теракт взяла на себя джихадистская группировка, базирующаяся в пакистанской части Кашмира. Власти Индии дали понять, что возлагают на Пакистан как минимум часть вины за случившееся. Индия закрыла границу с Пакистаном и потребовала от граждан этой страны покинуть свою территорию.

И Пакистан, и Индия обладают ядерным оружием. Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан применит его только в том случае, если «будет прямая угроза нашему существованию».

Читайте также

Индия вступила в новый конфликт с Пакистаном. Пока — дипломатический Причиной стало нападение боевиков на туристов в Джамму и Кашмире. При теракте погибли 26 человек

Читайте также

Индия вступила в новый конфликт с Пакистаном. Пока — дипломатический Причиной стало нападение боевиков на туристов в Джамму и Кашмире. При теракте погибли 26 человек