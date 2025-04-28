Бывший замглавы Минцифры Максим Паршин приговорен к девяти годам по делу о взятке. Бизнесмен, который передал ему деньги, уверял, что случайно принес их на встречу

Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки.

Также, сообщает ТАСС, суд назначил Паршину штраф в размере 315 миллионов рублей, лишил его звания действительного государственного советника 3-го класса и запретил занимать государственные управленческие должности в течение шести лет после отбытия наказания.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Паршину 13 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 315 миллионов рублей.

Бывший замглавы Минцифры вину не признал. Уголовное преследование он связывал с неразберихой в области выделения грантов, а свои действия он характеризовал как спасительные для целого ряда направлений, напоминает ТАСС. Защита бывшего чиновника собирается обжаловать приговор.

Взятку Паршину в размере 3,75 миллиона рублей наличными, по данным следствия, передал в середине июля 2023 года Александр Моносов, занимавший в тот момент пост гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии». Передача папки с деньгами происходила в московском ресторане «Воронеж». Бизнесмен и чиновник были задержаны с поличным.

Моносов утверждал, что перепутал папку с деньгами на покупку браслета Cartier жене с папкой, в которой находились рабочие документы. Следствие, в свою очередь, считало, что Моносов дал Паршину взятку для того, чтобы его компания, занимающаяся разработкой IT-решений, получила грант.

Моносова обвинение просило приговорить к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Суд назначил ему 8,5 года колонии строгого режима со штрафом 315 млн рублей и запретом на государственные управленческие должности в течение 5 лет. Бизнесмен также не признал своей вины.

На активы Паршина и Моносова, суммарная стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, был наложен обеспечительный арест. Суд распорядился сохранить арест для выплаты штрафа.