Бизнесмен, которого обвиняют во взятке бывшему замглавы Минцифры, утверждает, что перепутал папки и случайно взял на встречу деньги для покупки браслета Cartier жене

Бизнесмен Александр Моносов, которого подозревают в даче взятки размером 3,75 миллиона рублей бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, утверждает, что перепутал папки, когда шел на встречу, и взял с собой ту, в которой были деньги для покупки браслета Cartier жене, пишет «Коммерсант».

По информации издания, версию с двумя папками, в одной из которых были деньги, а в другой — документы о проблемах в IT-отрасли для встречи с чиновников, Моносов изложил следствию еще летом 2024 года. Он попросил осмотреть его кабинет, и нотариус, как пишет «Коммерсант», зафиксировал находившуюся в помещении папку «аналогичного вида».

По словам Моносова, он часто общался с Паршиным в том числе в нерабочей обстановки, и 12 июля 2023 года должен был встретиться с ним в ресторане «Воронеж» в центре Москвы, чтобы передать материалы по проекту создания российского депозитария ПО с открытым кодом — аналога Github.

До этого Моносов, как он рассказывает, отложил деньги, чтобы купить жене браслет Cartier — в качестве подарка на день рождения и извинения за то, что из-за работы стал меньше времени уделять семье. Он пояснил, что договорился о покупке браслета у «байера», поскольку крупные ювелирные бренды ушли из России. Деньги наличными он положил в пластиковую папку для документов, и, отправляясь на встречу с Паршиным, перепутал папки.

«Паршин папку не открывал, поэтому и факт иного содержимого обнаружился только при ее вскрытии оперативниками. Это было шоком и для него, и для меня, да и для оперативников тоже», — сказал Моносов.

При этом, как отмечает «Коммерсант», на первом допросе Паршин признал, что найденные деньги — это его «зарплата» от Моносова, но затем отказался от показаний, заявив, что они были даны под давлением со стороны следствия.

В середине июля 2023 года замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в получении взятки. В даче взятки подозревали бизнесмена, главу компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Следствие считает, что Паршин обеспечил «преимущественное рассмотрение» заявок и победу предложенных Моносовым компаний в конкурсах.

Суд отправил обоих под домашний арест, однако в конце месяца перевел их в СИЗО по требованию прокуратуры, которая посчитала, что фигуранты могут уничтожить доказательства, угрожать свидетелям, препятствовать расследованию или скрыться. Спустя год, в июле 2024-го, Моносова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, но Паршин остается под стражей.