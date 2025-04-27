Береговая охрана Китая захватила необитаемый остров Сэнди-Кей архипелага Спратли, расположенный в нескольких километрах от одного из важнейших форпостов Филиппин в Южно-Китайском море, сообщают Financial Times и Bloomberg со ссылкой на репортаж китайских государственных СМИ.

Как сообщил китайский телеканал CCTV, офицеры береговой охраны Китая развернули флаг КНР на острове, чтобы «провозгласить суверенитет и собрать видеодоказательства незаконной деятельности филиппинской стороны». Речь идет об оставленном представителями Филиппин мусоре, пишет Bloomberg. CCTV также показал кадры, как сотрудники китайской береговой охраны высадились на острове и развернули флаг КНР.

Сэнди-Кей — песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров. Остров, пишет Financial Times, имеет для Китая стратегическое значение. По международному морскому праву, КНР получает контроль не только над островом, но и над его территориальными водами в радиусе 12 морских миль (примерно 22 километра).

В эту зону попадает остров Титу, который Филиппины используют для мониторинга активности китайской стороны в этом районе. Там находится один из важнейших форпостов Филиппин, которым Манила управляет с 2023 года. Сейчас там модернизируют различную инфраструктуру, в том числе взлетно-посадочную полосу.

При этом пока нет никаких признаков постоянного присутствия КНР на Сэнди-Кей. Представитель филиппинской морской безопасности заявил, что офицеры китайской береговой охраны уехали после того, как развернули флаг.

Акция береговой охраны Китая прошла на фоне подготовки Филиппин и США к крупнейшим ежегодным военным учениям, которые будут включать учения по береговой обороне и захвату островов. Она начнутся 28 апреля и будут проходить на филиппинской территории, неподалеку от архипелага Спратли.

Сообщения о захвате Китаем острова Сэнди-Кей «вызывают глубокую обеспокоенность, если они соответствуют действительности», заявили в Белом доме.

Как отмечает Financial Times, это первый случай за много лет, когда Пекин, претендующий почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, установил свой флаг на ранее не занятом острове. Издание считает, что этот шаг усиливает риск нового противостояния в регионе.

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