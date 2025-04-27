Эстония отпустила танкер «теневого флота» России после устранения нарушений
Танкер Kiwala, задержанный 11 апреля властями Эстонии, устранил выявленные нарушения и теперь может покинуть территорию страны. Об этом заявил директор морской службы транспортного департамента Кристьян Труу, сообщает ERR.
«Технически судно в порядке и может покинуть [страну]», — сказал Труу. 26 апреля судно все еще находилось на якоре в заливе Мууга.
По данным ERR, ранее власти Эстонии выявили на танкере более 40 нарушений. Большая часть из них была связана с документацией, остальные касались внедрения системы обеспечения безопасности мореплавания, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических нарушений.
Военно-морские силы Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе 11 апреля. Целью задержания называли проверку документов и юридического статуса танкера. Kiwala, который используется для перевозки сырой нефти, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Судно связали с «теневым флотом» России.