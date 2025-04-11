Эстония сообщила о задержании танкера «теневого флота» России

Силы обороны Эстонии задержали вблизи острова Аэгна в заливе Мууга танкер Kiwala, связанный с «теневым флотом» России. Об этом сообщил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк, передает Postimees. Издание отмечает, что это первый случай задержания Эстонией судна «теневого флота» РФ.

По словам Вярка, цель задержания — проверка документов и юридического статуса танкера. Танкер, который используется для перевозки сырой нефти, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии.

Начальник департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар заявил, что задержанный танкер находится под санкциями. Во время задержания выяснилось, что у него нет флага какого-либо государства.

На судне находились 24 человек. Капитан танкера — гражданин Китая, остальные, предположительно, граждане Мавритании. После задержания танкер предоставил сертификат о флаге Джибути.

«Не секрет, что за последний год в Финском заливе появилось немало судов, которые проходят без документов. И можно смело сказать, что речь идет о части теневого флота», — заявил Вейко Коммусаар.

Под названием «теневой флот» фигурирует флот старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Оперирует этими танкерам в основном российская государственная компания «Совкомфлот». После введения санкций Россия начала использовать теневой флот для перевозки нефти по цене выше установленного в конце 2022 года потолка. По подсчетам The Guardian, «теневой флот» России сейчас насчитывает около 600 судов, которые обеспечивают 70% российского нефтяного экспорта.

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