Axios: администрация Трампа обсуждает возможность возобновить переговоры с Северной Кореей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновить переговоры с КНДР и проводит консультации с экспертами, рассказали источники Axios.

По их словам, Белый дом проводит закрытые обсуждения с участием внешних экспертов, действующих и бывших чиновников. В частности, на прошлой неделе Вашингтон посетил посол Швеции в Северной Корее, который также представляет интересы США в этой стране. Целью его визита собеседники Axios назвали консультации с американскими официальными лицами и экспертами.

Одной из тем, которая обсуждалась во время этих встреч, был вопрос о том, кто будет вести переговоры с северокорейской стороны, если диалог начнется.

Во время первого президентского срока Трампа, отмечают источники издания, переговоры с КНДР были сосредоточены на отказе Северной Кореи от ядерного оружия, тогда как сейчас на фоне «тревожных успехов» Пхеньяна в ядерной сфере, эта тема вряд ли может обсуждаться.

«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные варианты, в том числе взаимодействие», — заявил журналистам высокопоставленный американский чиновник.

За время первого президентского срока Дональда Трампа лидеры США и КНДР встречались трижды. Первая встреча прошла в Сингапуре, вторая — в Ханое, третья — на границе между КНДР и Южной Кореей в демилитаризованной зоне. Как отмечает Reuters, дипломатические усилия не принесли конкретных результатов, несмотря на то, что Трамп говорил, что он и глава КНДР «влюбились друг в друга».

Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что, по его мнению, Ким Чен Ын хочет его победы на выборах и «скучает по нему». О том, что команда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, источники Reuters говорили вскоре после победы политика на выборах президента США в ноябре 2024 года. В марте Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает «коммуникацию» с Пхеньяном.