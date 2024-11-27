Reuters: команда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, надеясь придать отношениям Вашингтона и Пхеньяна новый стимул, чтобы снизить риски вооруженного конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Остается не ясным, какой результат принесут дипломатические усилия. Северная Корея проигнорировала призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий, а Ким Чен Ын «воодушевлен» гораздо более тесными отношениями с Россией, отмечает агентство.

Первоначальной целью Трампа могло бы стать восстановление базовых контактов между США и КНДР, но, как отмечают собеседники Reuters, дальнейшие политические цели не определены. Этот вопрос может отойти на второй план по сравнению с более насущными внешнеполитическими проблемами, такими как войны на Ближнем Востоке и в Украине.

На прошлой неделе Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность заместителя советника по национальной безопасности. Во время первого президентского срока Трампа Вонг был заместителем спецпредставителя США по КНДР. По словам Трампа, Вонг помогал вести переговоры о саммите Трампа и Ким Чен Ына.

Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что, по его мнению, Ким Чен Ын хочет его победы на выборах. «Когда мы вернемся в Белый дом, я смогу поладить с ним. Он хотел бы, чтобы я вернулся. Я думаю, честно говоря, что он скучает по мне», — отмечал политик.

За время первого президентского срока Трампа лидеры США и КНДР встречались трижды. Первая встреча прошла в Сингапуре, вторая — в Ханое, третья — на границе между КНДР и Южной Кореей в демилитаризованной зоне. Как отмечает Reuters, дипломатические усилия не принесли конкретных результатов, несмотря на то, что Трамп говорил, что он и глава КНДР «влюбились друг в друга».

В середине ноября 2024 года Ким Чен Ын обвинил США в росте напряженности и провокациях, добавив, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с таким высоким риском ядерной войны. «Никогда прежде противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — говорил лидер КНДР.

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