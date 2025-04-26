В Берлине открылась выставка «No», организованная «Медузой». В этом проекте художники и журналисты совместно подводят итоги последнего десятилетия

В Берлине 26 апреля открылась выставка «No» («Нет»), организованная «Медузой». Это проект, в котором художники совместно с журналистами подводят итоги последнего десятилетия, во время которого мир изменился самым радикальным образом.

Проанализировав заголовки «Медузы» с 2014-го по 2024-й, кураторы выставки выбрали несколько тем, определивших эпоху. Это диктатура, цензура, изгнание, война, сопротивление, страх, одиночество, поляризация и надежда.

13 художников из России и других стран пытаются осмыслить эти темы. На выставке можно увидеть работы Пилви Такалы, Сергея Прокофьева, Павла Отдельнова, Алексея Дубинского, Фернандо Санчеса Кастильо, Стине Мари Джейкобсен, Теобальдо Лагоса Преллера, Гюльсун Карамустафы, Александра Гронского, Алисы Йоффе, Кристины Лукас, Семена Ханина и арт-группы SUPERFLEX.

Вторая часть выставки — документальный проект, подготовленный драматургом Михаилом Дурненковым. Это интервью Елены Костюченко, Лилии Яппаровой, Таисии Бекбулатовой, Антона Долина, Галины Тимченко, Ивана Колпакова, Светланы Рейтер, Жени Бережной и других авторов и друзей «Медузы».

Выставка открыта ежедневно в пространстве Kunstraum Kreuzberg/Bethanien: с воскресенья по среду с 10 утра до 8 вечера, с четверга по субботу с 10 утра до 10 вечера. Вход свободный. Выставка будет работать до 6 июля 2025 года.

У выставки «No» есть свой сайт. Но удобнее всего за ней следить в инстаграме. Через несколько дней будет объявлена программа офлайновых событий.

В издательстве «Медузы» вышла книга, посвященная выставке. Ее можно купить прямо сейчас в нашем «Магазе».

подробнее о выставке

«Медуза» открывает в Берлине выставку «No». Это посвящение тем, кто продолжает сопротивляться Журналисты и художники размышляют о последнем десятилетии — и о жизни в сломанном мире

подробнее о выставке

«Медуза» открывает в Берлине выставку «No». Это посвящение тем, кто продолжает сопротивляться Журналисты и художники размышляют о последнем десятилетии — и о жизни в сломанном мире