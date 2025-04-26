«РБК-Украина»: в Брянске погиб ведущий конструктор российских систем РЭБ

В Брянске в результате взрыва автомобиля погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгений Рытиков. Об этом 25 апреля сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Силах обороны Украины. Позже о гибели Рытикова также написали провластные российские телеграм-каналы Mash и Shot.

Как утверждает «РБК-Украина», автомобиль Рытикова взорвался в ночь на 18 апреля, в тот момент, когда конструктор вместе с коллегой садились в салон. Предположительно, самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, была прикреплена к днищу машины. Оба мужчины погибли на месте. Вторым погибшим, вероятно, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник, пишут издания.

Конструкторское бюро Брянского электромеханического завода, которое возглавлял Рытиков, занимается разработкой и производством систем радиоэлектронной борьбы, применяемых российскими военными. СМИ называют Рытикова ключевым разработчиком комплекса РЭБ «Краснуха», который предназначен для подавления бортовых радаров ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

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