McDonaldʼs подал заявку на регистрацию бренда в России

Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», сообщает РИА Новости.

Как утверждает госагентство со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.

Под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды, пишет агентство.

«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonaldʼs в России», — заявила в беседе с агентством гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

В мае 2022 года компания McDonaldʼs объявила об уходе с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Активы компании были проданы бизнесмену из Кузбасса Александру Говору, который управлял ресторанами «Макдоналдс» в Сибири по франчайзингу. Бывшие рестораны McDonaldʼs в России начали функционировать под брендом «Вкусно — и точка».

Заявка в Роспатент не обязательно свидетельствует о том, что компания намерена восстанавливать свой бизнес в России. Таким образом она может защищать свою торговую марку от конкурентов.

Читайте также

«Проект»: сенатор и бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков стал совладельцем «Вкусно и точка» После начала войны в Украине ему также достались доли в Starbucks и OBI

Читайте также

«Проект»: сенатор и бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков стал совладельцем «Вкусно и точка» После начала войны в Украине ему также достались доли в Starbucks и OBI