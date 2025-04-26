McDonaldʼs подал заявку на регистрацию бренда в России
Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», сообщает РИА Новости.
Как утверждает госагентство со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.
Под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды, пишет агентство.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonaldʼs в России», — заявила в беседе с агентством гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
В мае 2022 года компания McDonaldʼs объявила об уходе с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Активы компании были проданы бизнесмену из Кузбасса Александру Говору, который управлял ресторанами «Макдоналдс» в Сибири по франчайзингу. Бывшие рестораны McDonaldʼs в России начали функционировать под брендом «Вкусно — и точка».
Заявка в Роспатент не обязательно свидетельствует о том, что компания намерена восстанавливать свой бизнес в России. Таким образом она может защищать свою торговую марку от конкурентов.