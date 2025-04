Генпрокуратура обвинила в «экстремизме» разработчиков игры «Мир танков» и потребовала изъять их активы

Генпрокуратура РФ обратилась в Таганский суд Москвы с исковым заявлением о запрете деятельности в России «экстремистского объединения», в состав которого, по версии ведомства, входят собственник компании Wargaming Виктор Кислый и владелец компании «Леста Игры» Малик Хатажаев. Об этом, как утверждает РИА Новости, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении российского госагентства.

Согласно документам, прокуроры также требуют изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале компании «Леста Игры», а именно в ее трех ООО: «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».

В доказательство того, что Кислый и Хатажаев якобы осуществляют экстремистскую деятельность на территории России, пишет РИА Новости, Генпрокуратура приводит публикации с такими заголовками:

«Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России»;

«Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине»;

«Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили».

Ранее на неделе стало известно, что Таганский суд Москвы арестовал три основных юрлица компании-разработчика игр «Леста Игры» по иску Генпрокуратуры.

В компании «Леста Игры» заявляли, что «ничего не нарушили» и «решают эту проблему».

В частности, в ответной жалобе, направленной в суд, говорится, что компания активно участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Леста Игры» — петербургская студия игр Малика Хатажаева, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она входила в состав компании Wargaming белорусского бизнесмена Виктора Кислого, разрабатывающей многопользовательские онлайн-игры World of Tanks, World of Warships, Order of War и другие.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Wargaming объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны. Игровой бизнес в этих странах перешел под управление «Леста Игры», которая переименовала игры World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz в «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz».

В 2023 году Wargaming объявила о запуске специальных игровых наборов для пользователей, посвященных Украине. Деньги от их продажи пообещали отправить на благотворительность в Украину. Тогда же «Леста Игры» сообщала, что не имеет отношения к таким инициативам, а все ее проекты «вне политики».