Московский суд арестовал активы издателя игры «Мир танков»

Таганский суд Москвы арестовал три основных юрлица компании-разработчика игр «Леста Игры». Информацию об этом обнаружило РБК в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Арест наложили 17 апреля на ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Как следует из базы СПАРК, взыскателем по делу выступает Генпрокуратура РФ. Причины ареста и другие подробности дела не раскрываются.

Обновлено. Компания «Леста Игры» объявила, что в курсе ситуации с арестом своих активов и решает эту проблему. «Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться. Рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе. Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

«Леста Игры» — петербургская студия игр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она входила в состав компании Wargaming белорусского бизнесмена Виктора Кислого, разрабатывающей многопользовательские онлайн-игры World of Tanks, World of Warships, Order of War и другие.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Wargaming объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны. Игровой бизнес в этих странах перешел под управление «Леста Игры», которая переименовала игры World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz в «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz».

В 2023 году Wargaming объявила о запуске специальных игровых наборов для пользователей, посвященных Украине. Деньги от их продажи пообещали отправить на благотворительность в Украину. Тогда же «Леста Игры» сообщала, что не имеет отношения к таким инициативам, а все ее проекты «вне политики».