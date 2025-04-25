Завершилась встреча Путина и Уиткоффа. Они обсудили возможное возобновление прямого диалога Москвы и Киева

В Кремле завершилась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, присутствовавший на встрече.

Ушаков заявил, что переговоры продолжались три часа и были «конструктивными и полезными». Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — сказал он.

По словам Ушакова, на встрече в том числе обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.

Помощник президента России назвал «символичным» тот факт, что переговоры прошли в 80-ю годовщину советских и американских военных на Эльбе.

Уиткофф комментариев после встречи не делал.

Уиткофф встречался с Путиным в четвертый раз за последние несколько недель. Предыдущая встреча состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля.

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