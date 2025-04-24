Пресненский районный суд впервые обязал мэрию Москвы купить квартиру дочери репрессированного. Мосгорсуд это решение отменил

Московский городской суд отменил решение суда низшей инстанции, обязавшего мэрию купить квартиру в Москве 77-летней Елизавете Михайловой — родившейся в сталинской ссылке дочери репрессированных жителей города, пишет «Русская служба Би-би-си».

«Мы обжалуем определение Мосгорсуда в кассации и будем добиваться, чтобы решение суда первой инстанции в пользу Елизаветы Михайловой оставили в силе», — сказала адвокат Ольга Подоплелова, представляющая интересы Михайловой.

В январе Пресненский суд Москвы постановил, что мэрия должна купить квартиру Михайловой. Это было первое судебное решение в пользу детей репрессированных, добивающихся права жить в Москве.

Мэрия Москвы обжаловала решение суда, заявив, что вопрос обеспечения реабилитированных жертв репрессий жильем в Москве должен решаться на федеральном уровне. Мосгорсуд апелляцию удовлетворил.

На май, пишет «Русская служба Би-би-си» назначено рассмотрение в Пресненском суде еще двух обращений детей репрессированных москвичей, добивающихся, чтобы мэрия обеспечила их жильем.

Закон, по которому дети репрессированных имеют право на первоочередное получение социального жилья там, где до репрессий жили их родители, был принят в 1991 году. На практике его часто не исполняют. Так дети репрессированных москвичей много лет добиваются возможности получить жилье в городе. Родившимся в других городах, куда выслали их репрессированных родителей, отказывают в постановке в очередь на социальное жилье в Москве. И даже в том случае, если им удалось попасть в эту очередь, указывают дети репрессированных, при существующих темпах ее продвижения они не доживут до получения квартиры.

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