Суд впервые обязал мэрию Москвы купить квартиру для дочери репрессированного жителя города

Пресненский суд Москвы вынес решение по первому из трех исков прокуратуры Москвы к мэрии города в защиту жертв политических репрессий, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Суд полностью удовлетворил требования 76-летней Елизаветы Михайловой, родителей которой выслали из столицы в годы Большого террора. Как сообщила ее адвокат Ольга Подоплелова, мэрия должна предоставить Михайловой выплату на приобретение жилья в Москве площадью 33 квадратных метра.

Требование о покупке жилья должно быть выполнено в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда. Мэрия еще может его обжаловать.

Как отмечает «Би-би-си», это первый подобный случай в Москве. В других регионах, в том числе в Орле и Краснодаре, такие прецеденты уже были. «В Москве же таких выплат ни для каких репрессированных никогда не было, только общая очередь на десятилетия. И Москва — на первом месте по числу претендентов на возвращение репрессированных. Так что иск действительно прецедентный», — рассказала Подоплелова.

Прокуратура подала иски к мэрии Москвы в июле 2024 года по итогам проверки обращений детей ГУЛАГа — 76-летней Михайловой, которая сейчас живет во Владимирской области, а также 74-летних Алисы Мейсснер из Кировской области и Евгении Шашевой из Республики Коми. Они более 30 лет добиваются реализации своего права вернуться в Москву, откуда в годы сталинских репрессий выслали их родителей.

Как отмечает «Би-би-си», денег на покупку квартир в столице у пенсионерок нет, а дождаться жилья по очереди, постановки на учет в которой они также добивались в судах, они смогли бы лишь в возрасте более 100 лет. В среднем в такой очереди на получение квартиры можно провести 20-30 лет, пишет издание.

При этом дети репрессированных могут расчитывать в столице только на жилье площадью 33 квадратных метра — такое требование прокуратура выдвинула в исках к властям Москвы. По оценкам «Би-би-си», такая квартира обойдется мэрии примерно в 5,9 миллиона рублей. «Такой суммы хватит лишь на „однушку“ за МКАД, хотя, например, мама Алисы Мейсснер вместе с родителями жила недалеко от Чистопрудного бульвара в центре Москвы», — отмечают журналисты.

Закон, по которому дети репрессированных имеют право на первоочередное получение социального жилья там, где до репрессий жили их родители, был принят в 1991 году. На практике его часто не исполняют. Кроме того, в 2004 году власти российских регионов получили право вводить собственные нормы, затрудняющие детям репрессированных получение жилья.

В 2019 году Конституционный суд обязал Госдуму устранить пробелы в законодательстве, препятствующие получению жилья детьми репрессированных. Однако это до сих пор не было сделано. В 2021-м дети репрессированных подали коллективный иск к Госдуме, но Верховный суд не стал его рассматривать.