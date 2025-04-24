Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, балерина Мария Шувалова, которую раскритиковали из-за выступления в Большом театре, заявила, что подверглась спланированной атаке.

Мария Шувалова, окончившая Московскую государственную академию хореографии, поступила в балетную труппу Большого театра в 2017 году. С тех пор она исполняла лишь второстепенные партии в спектаклях театра. В марте 2025 года Шувалова впервые исполнила главную партию в балете «Анюта» на сцене Большого.

Дебют Шуваловой вызвал неоднозначную реакцию. Так, автор телеграм-канала «Привет, это балет» Анастасия Меняйлова назвала его «обесцениванием искусства», а педагог Большого театра Анна Русских — «тихим ужасом». Последняя также рассказывала о том, как в сети предлагали за деньги размещать хвалебные публикации о выступлении Шуваловой.

«Честно сказать, не ожидала, что придется столкнуться с такой спланированной атакой, стать частью чьей-то грязной игры. Многое подсказывает, что это было срежиссировано. Я искренне пыталась понять, в чем меня обвиняют. Вроде начинают критиковать танец — и сразу же переходят к фамилии, каким-то миллионам, богатству, якобы заранее обусловившему мое появление на сцене», — сказала в ответ на это Мария Шувалова в интервью изданию The Voicemag.

Человек из балетной среды, который делает себе имя на хейте молодых балерин, ни разу не танцевавший ни главной, ни сольной партии, с чужой подачи начинает настоящую атаку. Ее затем подхватили другие, в основном так называемые иноагенты. Жаль осознавать, что все это — один из этапов большой и грязной игры, затеянной даже не против меня, и мое выступление — лишь повод. Уверена, в скором времени мы узнаем режиссеров этой кампании.

Балерина отметила, что принимает во внимание профессиональную критику, хотя «балет в этом плане субъективен». «Когда критикуют за дело, я иду и работаю дальше. За положительный комментарий большое спасибо, мне будет приятно, если у кого-то мой танец и то, что я делаю на сцене, находит отклик. У меня есть поддержка — мои друзья, мой муж, мои родные. Но особенно важно иметь друзей в профессии. Потому что именно от понимающих, тех, кто знает этот хлеб, мне важно слышать, что они думают о моем исполнении. И их мнение значит для меня намного больше, чем сотни злобных комментариев не по делу от „диванных экспертов“», — добавила она.

Дочь Шувалова получила главную партию в балете Большого театра Meduza

В 2021 году издание «База» выпустило расследование, в котором утверждалось, что за 2018 год Мария Шувалова, которой на тот момент было 20 лет, заработала более двух миллиардов рублей. По данным издания, Шувалова получила деньги от компании «КСП Капитал управление активами», которой владеет однокурсник Игоря Шувалова Сергей Котляренко (ФБК называл его держателем активов Шувалова). Котляренко подал в суд на «Базу» и в итоге добился публикации опровержения от журналистов.