Дочь Игоря Шувалова получила главную партию в балете Большого театра. Ее выступление назвали «обесцениванием искусства»

Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, балерина Мария Шувалова впервые исполнила главную партию в спектакле на сцене Большого театра.

Как обратило внимание «Агентство», это произошло 27 марта — Шувалова исполнила главную партию в балете «Анюта». После представления она опубликовала фотографии в своем телеграм-канале.

Выступление Шуваловой подверглось критике. Так, автор телеграм-канала «Привет, это балет» Анастасия Меняйлова заявила, что дебют Шуваловой обсуждают в балетных чатах «активно с негативным окрасом».

«Каким бы хорошим человеком артист балета не был, все-таки отбор в профессии должен быть исключительно по твоим профессиональным качествам. Хочется добавить — особенно на сцене БТ, главного театра страны… Для меня подобное — обесценивание искусства в принципе уже на уровне тех, кто этим искусством управляет, а это беда», — написала она.

Артистка и педагог Большого театра Анна Русских, автор блога «Записки артистки балета», в свою очередь, написала, что выступление Марии Шуваловой «повергло ее в шок».

«Ни техники, ни образа… Здесь косолапо, там вульгарно, тут не в музыку, и практически везде недоделанные движения. Ходить по сцене тоже надо уметь. Весь спектакль меня не покидали ощущение, что на сцене ученица — старательная, пытающаяся вспомнить какая комбинация дальше и… устоять на ногах. Последнее не всегда получалось. Где уж тут об образе думать», — отметила Русских.

Она также опубликовала скриншот переписки, в котором некий пользователь предлагает за деньги разместить хвалебную публикацию о дебюте Шуваловой в «Анюте».

Мария Шувалова в 2017 году окончила Московскую государственную академию хореографии, после чего поступила в балетную труппу Большого театра. Все это время она исполняла второстепенные партии в спектаклях Большого театра.

В 2021 году издание «База» выпустило расследование, в котором утверждалось, что за 2018 год Мария Шувалова, которой на тот момент было 20 лет, заработала более двух миллиардов рублей. По данным издания, Шувалова получила деньги от компании «КСП Капитал управление активами», которой владеет однокурсник Игоря Шувалова Сергей Котляренко (ФБК называл его держателем активов Шувалова). Котляренко подал в суд на «Базу» и в итоге добился публикации опровержения от журналистов.