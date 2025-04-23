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В деле арестованного основателя «Русагро» Вадима Мошковича появился иск на 999 миллионов рублей

Источник: Meduza

Компания «Сингента», признанная потерпевшей по уголовному делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича, подала гражданский иск к предпринимателю на сумму 999 миллионов 360 тысяч 920 рублей 89 копеек. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявила представитель компании в среду на заседании Мосгорсуда, где рассматривались жалоба на арест Мошковича.

«Действия Мошковича привели к причинению ущерба ООО „Сингента“ на сумму более 999 миллионов рублей. Мошкович никаких действий, направленных на погашение ущерба, не предпринял», — сказала она в суде (цитата по ТАСС).

Представитель гособвинения в свою очередь заявил, что следствие в настоящее время получает доказательства причастности Мошковича к совершению иных преступлений, кроме тех, что ему уже вменяются. Каких именно, следователь уточнять не стал.

Защита бизнесмена отметила, что Мошковича по эпизоду «Сингенты» еще не допрашивали.

Вадим Мошкович — миллиардер и бывший сенатор от Белгородской области (в 2006-2014 годах). Forbes оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов. В 2024 году журнал поместил Мошковича на 55 строчку рейтинга 125 миллиардеров России.

Холдинг «Русагро» — один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России. Компания выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника» и другими.

26 марта Вадима Мошковича задержали, а на следующий день арестовали по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК). Защита просила освободить Мошковича под залог в миллиард рублей. Вместе с ним был арестован бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов. Оба бизнесмена своей вины не признали.

Как писали СМИ, уголовное дело Мошковича связано с хищениями при покупке «Русагро» акций холдинга «Солнечные продукты». По одним данным, ущерб по нему составил один миллиард рублей, по другим — более 30 миллиардов рублей.

ООО «Сингента» — российская «дочка» корпорации Syngenta AG (ныне принадлежит китайской химической госкорпорации ChemChina). Как пишет «Интерфакс», «Сингента» была одним из кредиторов «Солнечных продуктов» на момент сделки по покупке «Русагро» акций холдинга.

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