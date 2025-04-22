Войска РФ атаковали Харьков дронами. Есть раненые

Российская армия нанесла днем 22 апреля массированный удар беспилотниками по Харькову, заявил мэр города Игорь Терехов.

По данным чиновника, ударные дроны атаковали четыре района Харькова: Шевченковский, Салтовский, Новобаварский и Киевский. По городу нанесены не менее 12 ударов. В некоторых местах возникли пожары. Атака дронов еще продолжается.

В результате российского удара по Харькову пострадали как минимум семь человек, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Днем 22 апреля войска РФ атаковали авиабомбами город Запорожье, повредив несколько зданий и многоэтажных домов. По последним данным, в результате атаки погибла одна местная жительница, еще 22 человека, в том числе трое детей, получили ранения.

Также атаке подвергся Херсон. Как заявили местные власти, российский беспилотника сбросил взрывчатку на территории местной больницы. Ранены шесть человек. Еще один местный житель пострадал в результате удара дрона по автомобилю в Днепровском районе города.