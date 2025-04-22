Российские военные обстреляли Запорожье. Есть погибшие и раненые

Войска РФ атаковали город Запорожье, рассказал глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Подробности атаки пока не уточняются. Федоров сообщал, что в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения беспилотников и управляемых авиационных бомб (КАБов), сработали системы ПВО.

Изначально местные власти заявили, что ранения получили два человека. Позже Федоров сообщил, что одна местная жительница погибла. «69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли», — рассказал глава региона.

Ранения также получили два ребенка: 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, четырехлетний мальчик — в состоянии средней тяжести. Сколько всего пострадавших, не уточняется.

Судя по фотографиям и видео, в Запорожье повреждены несколько многоэтажных домов и зданий. В одном из районов города произошел пожар.