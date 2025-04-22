Цена золота впервые превысила 3500 долларов за унцию

Стоимость июньского фьючерса на золото впервые в истории превысила 3500 долларов за унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. В ходе торгов цена на золото утром 22 апреля достигала 3509 долларов.

По состоянию на 09:30 по московскому времени золото замедлило рост и торговалось на уровне 3494 долларов за унцию.

Reuters отмечает, что стоимость золота продолжает расти на фоне конфликта президента США Дональда Трампа и руководителя Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла.

«Инвесторы избегают американских активов на фоне опасений по поводу тарифов и конфликта между Трампом и Пауэллом, что позволяет золоту выгодно использовать проблемы доллара», — заявил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

С начала года золото подорожало почти на 33%, пишет Reuters.

В середине апреля Трамп раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла после того, как тот предупредил о негативном влиянии торговых пошлин. Пауэлл, в частности, заявил, что политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию. В ответ Трамп обвинил главу ФРС в нежелании снижать процентные ставки. Он также заявил, что увольнение Пауэлла «должно произойти как можно скорее».

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