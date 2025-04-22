Телеведущая Марианна Максимовская назначена гендиректором «VK Видео»

Журналистка и телеведущая Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео». Об этом сообщается на сайте VK.

«В новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории», — говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что опыт и экспертиза Максимовской «помогут „VK Видео“ реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов».

Марианна Максимовская за время своей журналистской карьеры работала на НТВ, ТВ-6 и РЕН ТВ. Ее аналитическая программа на РЕН ТВ была закрыта в августе 2014 года.

С 2015-го Максимовская работала в коммуникационно-консалтинговой группе компаний «Михайлов и Партнеры» сначала в должности вице-президента, а затем и президента компании.

В 2017 году источники газеты «Ведомости» сообщали, что Максимовскую должны были назначить на должность вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. В итоге назначение сорвалось. По данным «Ведомостей», Максимовская передумала работать в банке.