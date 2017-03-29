Марианна Максимовская сменит Светлану Миронюк на посту директора по коммуникациям Сбербанка

О назначении Максимовской сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в банке и источник, близкий к банку. Официально эта информация пока не подтверждена.

Журналистка Марианна Максимовская займет должность директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Она сменит на этом посту Светлану Миронюк, бывшего главреда РИА Новости.

«Переговоры с Максимовской в финальной стадии и скоро состоится назначение. Все стороны согласны», — говорил «Ведомостям» близкий к банку источник в начале недели. Позже другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что в среду вечером Максимовскую уже представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Марианна Максимовская с начала 1990-х годов работала на телевидении. Она была корреспондентом и ведущим программы «Сегодня» на НТВ, затем работала на ТВ-6 и вела собственную аналитическую программу на РЕН ТВ. В августе 2014 года передача была закрыта, через несколько месяцев Максимовская ушла с телеканала и стала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры».

Светлана Миронюк заняла должность старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка в начале 2016 года. В феврале 2017 года стало известно о ее уходе из банка.

Редакцию РИА Новости Светлана Миронюк возглавляла с 2006 по 2014 годы. Она покинула пост главреда, когда агентство было переформатировано в МИА «Россия сегодня».